Sportler und ihr soziales Engagement

Folge 100 26 Minuten

Matthew Boyd spielt in der besten Baseball-Liga der Welt und hat das erreicht, wovon viele träumen. In seiner Freizeit engagiert er sich für diejenigen, an die sonst kaum jemand denkt, die aber so dringend Hilfe und Schutz benötigen. Auch der ehemalige Profi-Boxer Matthias Ludwig setzt sich heute für benachteiligte Jugendliche ein. Er zeigt ihnen nicht nur das Boxen, sondern erzählt ihnen auch, was sein Leben verändert hat: der Glaube an Jesus Christus. (Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann)