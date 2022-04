ADHS hat mein Leben zerstört

Folge 165 28 Minuten

Lange Zeit wusste Markus Mäder nicht, was mit ihm nicht stimmt. Zuerst macht er Karriere, arbeitet für drei und steht immer unter Strom. Doch er eckt immer mehr an, verliert einen Job nach dem anderen. Auch die Familie kommt nicht mehr mit ihm klar. Irgendwann bezeichnet ihn seine Frau als Monster, nimmt die Kinder und geht. Allein und arbeitslos ist Markus Mäder ganz unten angekommen. Auf eigene Initiative lässt er sich in eine Klinik einweisen und bekommt endlich eine Diagnose: ADHS. Wie er sich ins Leben zurückkämpft und was sein "Deal mit Gott" damit zu tun hat, das erzählt er in der heutigen Sendung.