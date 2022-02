Das Reich Gottes: Das Haus des Vaters!

Folge 636 55 Minuten

Was können wir tun, um der Mensch zu sein, zu dem Gott uns berufen hat? Anders sein! Es bedeutet, dass wir im Chaos aufblühen und dass Gott etwas in uns hineingelegt hat, so dass es uns gut gehen wird, auch wenn die Dinge schlecht laufen. Wenn wir innerlich auf diese Weise vorbereitet sind, kann die Zukunft bringen, was sie will.