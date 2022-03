Ein sinnvolles Leben: Gefühle!

Folge 642 55 Minuten

In Zeiten des Wartens auf den Durchbruch fühlt sich alles ganz weit weg und unmöglich an. Aber die Samen von heute sind die Bäume von morgen. Wenn wir auf Gott warten, arbeiten wir hart, aber wir sollen nicht auf unser Bestes vertrauen - Gott sollen wir vertrauen. Gott sieht uns und er liebt uns, egal, wie unsere Gefühle aussehen. Er kümmert sich sehr um die kleinen Dinge in unserem Leben, die wir für unwichtig halten.