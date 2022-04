Das Rennen Deines Lebens!

Folge 645 55 Minuten

Wer in Kleinem treu ist, kann im Großen von Gott gesegnet werden. Bobby Schuller betont in dieser Predigt, dass es nützlich ist, sich in guten Zeiten vorzubereiten, um für schlechte Zeiten gewappnet zu sein. Er nennt fünf Punkte, die dabei helfen können, gemeinsam mit Gott das Rennen des Lebens zu beenden.