Ostern: Jesus lebt!

Folge 647 55 Minuten

Viele unserer Annahmen, über das, was zu Zeiten Jesu vor sich ging, sind von einer modernen Sicht geprägt. Bobby Schuller klärt in seiner Predigt häufige Missverständnisse auf und deckt die eigentliche Botschaft der Gleichnisse Jesu auf. Im Interview spricht er mit Dallas Jenkins, dem Regisseur der neusten Jesus-Serie "The Chosen" und die ganze Familie Schuller wünscht frohe Ostern.