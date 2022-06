vom 21.03.22

Folge 219 3 Minuten

Mit Meldungen zu diesen Themen: Feuer in Friedenskirche: Millionenschaden bei Brand von Kirche in Singen, Kurt Strotz zum Welt-Down-Syndrom-Tag: Menschen mit Behinderung sollen akzeptiert und integriert werden, Bischofswahl in Stuttgart: Dekan Ernst-Wilhelm Gohl wird Württembergs neuer Landesbischof.