Freude & Genuss: In allen Lebenslagen glücklich

Folge 4451 26 Minuten

Hätten Sie gern ein bisschen mehr Freude & Genuss in Ihrem Leben? Die gute Nachricht ist: Gott hält beides für Sie bereit. Entdecken Sie heute, wie Sie diese Freude empfangen und selbst in schwierigen Umständen noch erleben können, damit Sie in allen Lebenslagen Ihr Leben genießen können.