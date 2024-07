Die Bibel Jakobus 1: „Gott, was kann ich für dich tun?“

Die Worte der Bibel geben uns die Kraft, das loszulassen, was wir loslassen sollen, und das anzupacken, was Gott uns aufträgt. Joyce Meyer erklärt Ihnen anhand von Jakobus 1, wie Sie biblische Wahrheiten konkret anwenden können, um erfolgreich als Christ zu leben und Gottes Willen zu tun, sodass Sie aus ganzem Herzen fragen können: „Gott, was kann ich für dich tun?“