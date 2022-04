Fortschritt: Dein Einsatz lohnt sich

Folge 4516 27 Minuten

Sehnen Sie sich in bestimmten Lebensbereichen nach Veränderung? Möchten Sie Altes loslassen und Neues ergreifen? In der heutigen Sendung gibt Joyce Meyer praktische Tipps, wie Sie in dieser Hinsicht Fortschritte machen können. Spoiler: Jeder Fortschritt wird Sie etwas kosten…