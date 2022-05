Tiefenentspannt: Wie du ruuuhig werden kannst!

Folge 4521 26 Minuten

Befinden Sie sich gerade mitten in einem Lebenssturm und haben das Gefühl, dass Jesus schläft wie in der biblischen Geschichte? Da sind Sie nicht die erste Person, der das so geht. Finden Sie heute heraus, wie Sie trotz dieser turbulenten Situation inneren Frieden empfangen und ganz ruuuhig werden können.