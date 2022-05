Persönliche Veränderung: Wie Gottes Gnade uns transformiert

Folge 4535 26 Minuten

Wenn wir uns jeden Tag auf Gottes Gnade besinnen und auf seine Kraft zurückgreifen, wird unser Leben schön! Denn Gottes Gnade ist es, die eine persönliche Veränderung in uns bewirken kann. Wie das geht und was wir dazu beitragen können, erklärt Joyce in dieser Predigt.