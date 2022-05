Befreiend: Gott heilt die Schmerzen deiner Vergangenheit

Folge 4538 26 Minuten

Es ist in Ordnung, nicht in Ordnung zu sein. Ist das nicht eine befreiende Nachricht? Wie wir uns trotzdem mit Gottes Hilfe verändern und die Schmerzen der Vergangenheit von ihm heilen lassen können, darüber spricht Joyce in der heutigen Sendung.