Furchtlos: Gängige Ängste und wie du ihnen trotzen kannst

Folge 4541 26 Minuten

Heutzutage gibt es vieles, was Menschen Angst macht. Deshalb spricht Joyce Meyer in dieser Sendung gängige Ängste an und erklärt, wie Gott uns hilft, ihnen zu trotzen und sie zu überwinden. Ein fruchtloses Leben wartet auf Sie!