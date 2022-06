Gute Kommunikation: Was du besser nicht sagen solltest

Folge 4558 26 Minuten

Manchmal muss man sich richtig zusammenreißen, um nicht mit dem, was man spontan denkt, herauszuplatzen und andere damit zu verletzen. Joyce spricht in dieser Sendung darüber, wie gute Kommunikation und ein achtsamer Umgang mit Worten gelingen kann, was wir besser nicht sagen sollten und wie Selbstbeherrschung, Freude und unsere Worte zusammenhängen.