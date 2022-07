Erfolgreich: In welchem Zustand befindet sich dein Denken?

Folge 4568 26 Minuten

"In welchem Zustand befindet sich Ihr Denken?", fragt Joyce Meyer Sie in dieser Predigt. Sie spricht darüber, wie wir unsere Gedanken auf Gott ausrichten und in der Bibel frische Gedanken für unser Denken finden können. Das kann Ihnen helfen, weise Entscheidungen für ein erfolgreiches Leben zu treffen.