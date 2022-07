Heilig leben: Schaffe Raum für den Heiligen Geist

Folge 4582 26 Minuten

Wie können wir in unserem Leben Raum schaffen für den Heiligen Geist und so leben, dass wir ihn nicht betrüben? Joyce Meyer erklärt heute, wie Sie mitten im Alltag eng mit dem Heiligen Geist verbunden sein und seine befähigende Kraft in Anspruch nehmen können.