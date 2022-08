Gottes gutes Ende: Wie aus Leid Segen entstehen kann

Folge 4587 27 Minuten

Kann aus Leid Segen entstehen? Können wir glücklich bleiben, selbst wenn uns negative Dinge widerfahren? Joyce Meyer nimmt Sie in dieser Predigt mit rein in den Vers aus der Bergpredigt:"Glücklich sind, die Leid tragen", und erklärt, wie wir auch in schwierigen Situationen eine innere positive Haltung bewahren können.