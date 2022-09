Innere Haltung: Vom Tellerwäscher zum Millionär

Folge 4607 26 Minuten

Kennen Sie die Geschichte von Josef aus der Bibel? Er legte einen imposanten Aufstieg hin … von der Grube in den Palast. Heute würde man sagen: vom Tellerwäscher zum Millionär. Aufgeben war für ihn keine Option. Was wir von Josefs innerer Haltung lernen können, zeigt Ihnen Joyce in dieser Predigt.