Eigenverantwortung: Befrei dich von deiner Vergangenheit

Staffel 1 Folge 4609 26 Minuten

Stecken Sie fest in Enttäuschung, Bedauern oder Traurigkeit? Dann ist es Zeit, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und einen Neuanfang zu wagen! Joyce Meyer erinnert Sie heute daran, dass Gottes Kraft Sie aus Ihrem emotionalen Tief herausholen und in Ihre göttliche Bestimmung bringen kann, spricht aber auch Ihre Eigenverantwortung an.