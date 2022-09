Aufstehen: Starte mit Gottes Gnade jeden Morgen neu

Staffel 1 Folge 4610 26 Minuten

Sind Sie gefangen in Ihrer Vergangenheit? Joyce Meyer fordert Sie in dieser Predigt heraus, Verbitterung, Verletzungen oder Enttäuschungen hinter sich zu lassen und jeden Tag neu auf Gottes Gnade und seine guten Pläne zu vertrauen. Mit Gott an Ihrer Seite können Sie einen Neustart wagen!