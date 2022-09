Glaubensschritte: Wie du vom Heiligen Geist geleitet wirst

Staffel 1 Folge 4612 26 Minuten

Steckt Gott bei Ihnen in einer "Sonntag-Morgen-Box"? Gehen Sie neue Glaubensschritte und entdecken Sie in dieser Sendung, wie Gott auch in Ihrem Alltag relevant wird und was der Heilige Geist damit zu tun hat.