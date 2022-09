Bergpredigt: Finde Trost bei Gott

Staffel 1 Folge 4621 26 Minuten

Wer kann sich glücklich schätzen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Jesus in der Bergpredigt. Die Antworten sind oft überraschend. In dieser Sendung erklärt Joyce Meyer, warum gerade die Traurigen zu den Glücklichen gehören und was wir aus der biblischen Geschichte von Josef lernen können.