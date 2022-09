Trauerprozess: Geh deinen Weg der Heilung mit Gott

Staffel 1 Folge 4628 26 Minuten

Wussten Sie, dass Gott in der Bibel der "Tröster der Seelen" genannt wird? Er geht mit Ihnen durch Ihren Trauerprozess! Wenn Sie Gottes Trost an sich heranlassen, können Sie den Weg der Heilung gemeinsam mit Gott gehen. Wie das geht, erklärt Joyce Meyer in dieser Predigt.