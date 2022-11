Vorbildlich: Glücklich ist, wer das Richtige tun will

Staffel 1 Folge 4631 26 Minuten

In unserer Welt läuft vieles schief. Nicht nur Menschen leiden, sondern die ganze Schöpfung seufzt – so sagt es die Bibel. Wie können wir als Christen Abhilfe schaffen? Joyce Meyer spornt uns in dieser Sendung an, uns vorbildlich und leidenschaftlich für Gerechtigkeit einzusetzen. Das bedeutet allerdings, dass wir erst einmal unser eigenes Verhalten unter die Lupe nehmen müssen und prüfen sollten, ob wir wirklich das Richtige tun wollen.