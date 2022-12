Lass die Vergangenheit los - es geht um deine Zukunft!

Folge 4655 26 Minuten

Gibt es "Riesen" in Ihrem Leben, vor denen Sie immer wieder davonlaufen? Joyce macht Ihnen in der heutigen Sendung Mut, sich den Problemen Ihrer Vergangenheit zu stellen, damit Sie in eine gute Zukunft durchstarten können.