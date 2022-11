Wiederherstellung: Gott heilt zerbrochene Persönlichkeiten

Folge 4660 26 Minuten

Egal was Sie belastet, zu Gott können Sie mit all Ihren Problemen und Verletzungen kommen. Er heilt zerbrochene Herzen, heißt es in der Bibel. Joyce Meyer macht Ihnen Mut, Gottes Angebot anzunehmen und den Heiligungsweg mit ihrem himmlischen Vater zu gehen.