Veränderung: Mit Gott Neues wagen lohnt sich

Folge 4661 26 Minuten

Spüren Sie in sich eine tiefe Sehnsucht nach Veränderung? Dann seien Sie mutig und fangen Sie an, Schritte im Glauben zu wagen. In dieser Sendung erzählt Joyce Meyer, wie Sie alte Gewohnheiten hinter sich lassen und das Neue anpacken können, das Gott für Sie bereithält. Freuen Sie sich auf das Abenteuer, das vor Ihnen liegt.