Charakterstärke: Du trägst den Segen der Geduld in dir

Folge 4667 26 Minuten

Wussten Sie schon, dass Sie Geduld in sich tragen? Geduld ist ein Geschenk von Gott. Joyce Meyer will Ihnen heute dabei helfen, dieses Geschenk in Ihrem Leben einzusetzen und es zu Ihrer Charakterstärke werden zu lassen.