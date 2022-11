Attraktiv: So führst du ein glückliches Leben

Folge 4668 26 Minuten

Schon mal darüber nachgeacht, ob Ihr Leben so attraktiv ist, dass andere so sein wollen wie Sie? Und darüber, ob Gott überhaupt will, dass wir ein glückliches Leben führen und es genießen? Joyce Meyer verknüpft heute diese beiden Fragen und kommt zu einem herausfordernden Ergebnis. Neugierig geworden?