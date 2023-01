Leuchtturm: Geh mit Gott durch deine Lebensstürme

Folge 4669 26 Minuten

Wussten Sie, dass man sich in den schwersten Lebensstürmen sicher und geborgen fühlen kann? Ein unerklärliches Gefühl. Gottes Friede bewirkt es in uns und der ist nicht mit dem Verstand zu erfassen. Wie Sie sich für Gottes Frieden öffnen können, erklärt Joyce Meyer in diesem Vortrag.