Bestandsaufnahme: Was macht dich glücklich?

Folge 4670 26 Minuten

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was Sie wirklich glücklich macht? Und wofür Sie Ihre Energie aufwenden? Joyce Meyer lädt Sie zu einer Bestandsaufnahme ein und erklärt, dass unsere Zufriedenheit davon abhängt, auf was wir uns im Leben fokussieren. Ihre Erfahrung: Wer sich auf Gott ausrichtet, dem erscheinen seine Sorgen nicht mehr so wichtig.