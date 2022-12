Integrität: Hab den Mut, aufrichtig zu leben

Folge 4671 26 Minuten

Die Bibel fordert uns auf, ein aufrichtiges, integres Leben zu führen. Gar nicht so einfach, bei all den Dingen, die uns auf die falsche Fährte locken wollen. Offen und ehrlich berichtet Joyce Meyer von ihren eigenen Kämpfen in diesem Bereich und macht Mut, die faulen Kompromisse links liegen zu lassen.