Dienen: Der überraschende Weg zum Glück

Folge 4677 26 Minuten

Stellen Sie sich einmal vor, Jesus würde Ihnen die Füße waschen! Was würde das in Ihnen auslösen? Genau diese Situation erlebten die Jünger. Lassen Sie sich heute von dem Vorbild Jesu inspirieren, anderen zu dienen. Von ihm können wir lernen, was wahres Glück wirklich bedeutet.