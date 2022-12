Durchstarten: Möchtest du Gottes Zusagen erleben?

Folge 4687 26 Minuten

Ganz gleich, was in Ihrer Vergangenheit passiert ist, Sie können mit Gottes Hilfe neu durchstarten! Joyce Meyer ermutigt Sie, erwartungsvoll in die Zukunft zu schauen und Gottes Zusagen in der Bibel Vertrauen zu schenken. Entdecken Sie, wie Friede und Freude keine leeren Worthülsen bleiben.