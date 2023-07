Abschiedsbrief an die Furcht: Habe Mut und wage Neues

Verabschieden Sie sich heute von ihren Ängsten. Leichter gesagt als getan? In dieser Predigt liest Joyce Ihnen nicht nur einen Abschiedsbrief an die Furcht vor, Sie erfahren auch, was Ihnen dabei helfen kann, Mut zu fassen und sich auf das Neue einzulassen, das Gott für Sie bereithält.