Gottes Plan: Entdecke Gottes individuelle Berufung für dich

Folge 4689 26 Minuten

Was steht als Nächstes in Ihrem Leben an? Sie wissen es nicht? Oft findet man seine individuelle Berufung erst dann heraus, wenn man mutig Neues ausprobiert. Für Joyce ist das wie mit der Kleidung - manches passt, anderes nicht! Was passt zu Ihnen?