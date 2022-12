Deine Chance: Wähle Gottes Wege

Folge 4695 26 Minuten

Fällt es Ihnen manchmal schwer, Gottes Wege zu wählen? Kein Wunder, denn es findet ein Kampf in unserem Inneren statt. Die gute Nachricht ist: Mit Gott an Ihrer Seite können Sie ihn gewinnen. Erfahren Sie in diesem Vortrag von Joyce, warum Gott zu folgen sich immer lohnt.