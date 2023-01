Geistliche Reife: Lass dich von Gottes Geist verändern

Folge 4696 26 Minuten

Haben Sie Jesus Ihr Leben anvertraut? Dann - so sagt die Bibel - sind Sie heilig, weil der Heilige Geist in Ihnen lebt! Vermutlich zeigt sich das aber nicht immer in Ihrem Verhalten. Warum ist das so? Und was bedeutet es, sich in jedem Lebensbereich von Gottes Geist verändern zu lassen?