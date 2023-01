Innere Kämpfe: In Gottes Gegenwart bist du sicher

Folge 4712 26 Minuten

Fühlen Sie sich den Stürmen des Lebens manchmal hilflos ausgeliefert? Und fällt es Ihnen schwer, bei inneren Kämpfen ruhig zu bleiben? Joyce Meyer spricht Ihnen in dieser Predigt zu, dass Sie in Gottes Gegenwart sicher sind, und erklärt, was Ihnen Kraft und Souveränität verleiht...