Rosige Zukunft: Wie deine Gedanken dein Leben gestalten

Folge 4719 26 Minuten

Wussten Sie, dass Sie nicht denken müssen, was Ihnen in den Kopf kommt? Sie können entscheiden, welche Gedanken Sie zulassen und welche nicht. Entdecken Sie, wie Gedanken und Gefühle zusammenhängen, welchen Einfluss das auf Ihr Leben hat und wie Sie mit neuer Zuversicht in die Zukunft blicken.