Erneuerung: Lass Gott dein Restaurator sein

Folge 4729 26 Minuten

Gott hat uns wunderbare Dinge verheißen. Doch meist müssen wir zuerst durch einen Veränderungsprozess gehen, der nicht immer leicht ist. Joyce Meyer will Sie ermutigen, Gott wie einen Restaurator an Ihren verkrusteten Stellen arbeiten zu lassen, damit Sie sich am Ende über das Ergebnis freuen können!