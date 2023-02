Not: Was dir die Freude raubt & was du dagegen tun kannst

Folge 4737 26 Minuten

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was Sie unglücklich macht oder was Ihnen die Freude raubt? Joyce Meyer hat für sich selbst das Kritisieren anderer identifiziert. Sie zeigt Ihnen, wie Sie mit solch einer Haltung umgehen und was Sie stattdessen tun können, um mehr Freude im Leben zu haben.