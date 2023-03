Ja: Du wurdest als Original geboren, stirb nicht als Kopie

Folge 4746 26 Minuten

Wir alle haben das Bedürfnis, so angenommen zu werden, wie wir sind! Doch die Frage ist: Nehmen wir uns überhaupt selbst an? Oder streben wir danach, andere zu kopieren, die scheinbar besser, klüger oder hübscher sind als wir? In dieser Predigt ermutigt Joyce Meyer Sie, alle ungesunden Vergleiche sein zu lassen, Selbstannahme einzuüben und sich daran zu erfreuen, ein Original zu sein.