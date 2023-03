Motive überprüfen: Wie du dein Herz behüten kannst

Folge 4751 26 Minuten

Wie kann man sein Herz behüten vor negativen Dingen? Und was bedeutet es, ein reines Herz zu haben? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Joyce Meyer in diesem Video und hilft Ihnen, Ihren eigenen Beweggründen und Motiven auf die Spur zu kommen. Denn Gott geht es weniger darum, was Sie tun, sondern warum Sie etwas tun.