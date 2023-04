Du bist kein Fehler: Feier dich selbst!

Folge 4761 26 Minuten

Sich selbst zu feiern und zu lieben, fällt nicht jedem leicht. Im Gegenteil: Viele Menschen achten eher auf ihre Schwächen und Fehler als auf das, was an ihnen gut ist und ihnen gut gelingt. Sollte es Ihnen auch so gehen, dann machen Sie sich mit Joyce Meyer auf eine Entdeckungsreise. Finden Sie heraus, wie Gott Sie sieht, und warum es wichtig ist, dass Sie sich auch um sich selbst kümmern.