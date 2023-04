Karfreitag: Gott begegnet dir dort, wo du bist

Folge 4765 26 Minuten

Manchmal durchleben wir Zeiten, in denen unsere Seele weint und in tiefer Not steckt. Jesus hat das im Garten Gethsemane und am Kreuz selbst erlebt. Wenn es Ihnen gerade so geht, dann könnte diese Sendung Ihnen helfen, Gottes Trost und seine Wegweisung zu erfahren. Er begegnet Ihnen dort, wo Sie sind, seine Arme sind weit offen!