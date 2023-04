Ostern - Jesu Auferstehung: Werde ruhig & freue dich

Folge 4766 26 Minuten

Die befreiende Osterbotschaft lautet, dass Jesus für alles, was uns belastet, am Kreuz gestorben ist. Seine Auferstehung ermöglicht uns, dass wir von innen nach außen verändert werden können. Wenn Sie frustriert oder wütend sind, möchte Gott Ihnen helfen, sich zu beruhigen. Erfahren Sie heute mehr über die Kraft des inneren Friedens und die Freude, die wir in Jesus haben.