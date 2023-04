Krisen: Vertrau auf Gott, auch wenn du ihn nicht verstehst

Folge 4768 26 Minuten

Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Leben total aus den Fugen geraten ist? Und fragen Sie sich auch, wo Gott in alledem ist? Erfahren Sie in dieser Sendung, warum es sich lohnt, Gott auch dann von ganzem Herzen zu vertrauen, wenn Sie mitten in der Krise stecken und ihn nicht verstehen.