Der Heilige Geist - dein Kraftgeber und Tröster

Folge 4770 26 Minuten

Mit Gottes Hilfe sind Sie in der Lage, alles zu tun, was Sie tun müssen. Finden Sie heraus, wie der Heilige Geist, Ihr Kraftgeber und Tröster, Sie dazu befähigt, die "Riesen" in Ihrem Leben zu besiegen.